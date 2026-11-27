Les navires grandissent, les ports doivent suivre. Lomé Container Terminal (LCT) vient d'achever d'importants travaux pour accueillir les porte-conteneurs de dernière génération, pour un investissement d'environ 13 milliards de Fcfa, rapporte vendredi Togo Matin.

L'opérateur a renforcé les défenses de son quai, ces structures qui amortissent l'accostage des navires. Il a aussi installé une protection contre l'affouillement. Le phénomène est discret mais redoutable : les puissantes hélices des grands porte-conteneurs creusent peu à peu le fond marin au pied du quai, au risque de fragiliser l'ouvrage.

Ces travaux garantissent donc la solidité du terminal face à des navires toujours plus lourds et plus puissants.

Mis en service en 2014, LCT est le terminal à conteneurs du port de Lomé dédié avant tout au transbordement. Les grands navires venus d'Asie ou d'Europe y déchargent leurs conteneurs, repris ensuite par des navires plus petits vers les autres ports de la région. Le terminal est détenu par Terminal Investment Limited (TiL), filiale du géant italo-suisse MSC, et par le chinois China Merchants Port.

Le port de Lomé tire sa force d'un avantage naturel : un tirant d'eau d'environ 16 mètres, rare sur la côte ouest-africaine, qui permet d'accueillir les plus gros navires. Il s'est hissé parmi les premiers ports à conteneurs d'Afrique de l'Ouest, avec un trafic de l'ordre de deux millions de conteneurs EVP par an. Il est aussi un point de passage essentiel pour les pays enclavés du Sahel.