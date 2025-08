Faire, c’est bien. Faire savoir, c’est mieux

La communication politique n’est pas un luxe, encore moins un gadget réservé aux grandes puissances. Elle est un levier stratégique, un outil vital, surtout dans un pays comme le Togo où l’accès à l’information reste inégal et parfois filtré, explique Le Médium paru mardi.

Savoir parler au public, c’est savoir gouverner. Dans un monde saturé de discours, de slogans, d’images et de récits contradictoires, celui qui ne maîtrise pas sa parole sera balayé par celle des autres.

On ne gouverne pas en silence. La communication politique n’est pas que le message, c’est la capacité à dire ce qu’il faut, à qui il faut, au bon moment. C’est l’art d’anticiper les peurs, de capter les attentes, de traduire l’action publique dans un langage compréhensible. Et ce n’est pas une question de logos ou de slogans bien léchés. C’est une affaire de clarté, de constance et d’honnêteté intellectuelle.

Aujourd’hui, le défi pour les décideurs togolais n’est pas seulement de faire, mais de faire savoir — sans bruit excessif, sans langue de bois, mais avec méthode, cohérence et respect de l’intelligence collective. Car au fond, la meilleure communication politique reste celle qui parle vrai.