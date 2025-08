Croissance urbaine incontrôlée : les capitales africaines au bord de l’asphyxie

L’Afrique connaît l’une des croissances urbaines les plus rapides au monde. D’ici 2050, plus de la moitié de la population du continent vivra en milieu urbain.

Mais cette dynamique, mal encadrée, suscite de plus en plus d’inquiétudes. Dans son édition de vendredi, L’Economiste alerte : si rien n’est fait, les grandes capitales africaines pourraient se transformer en vastes bidonvilles à ciel ouvert.

De Lagos à Kinshasa, en passant par Nairobi, Abidjan ou Dakar, les grandes villes africaines s’étendent à un rythme effréné, souvent bien au-delà de leurs capacités d’accueil.

Le phénomène est alimenté par l’exode rural, une démographie galopante et l’attrait des centres urbains pour les jeunes en quête d’opportunités.

Mais cette croissance se fait dans un vide de planification urbaine, avec un déficit criant en infrastructures de base : routes, eau potable, électricité, logements décents, transports publics ou services sanitaires.

Dans de nombreuses villes, l’habitat précaire progresse plus vite que les programmes de logements sociaux. Les quartiers informels absorbent l’arrivée massive de nouveaux citadins, faute d’alternatives. Résultat : insalubrité, insécurité, engorgements, pollution et exclusion sociale deviennent le quotidien de millions d’Africains.

Ce déséquilibre fragilise également l’environnement, avec une pression accrue sur les ressources naturelles et une forte vulnérabilité face au changement climatique.

Urbaniser autrement, c’est possible. Cela suppose une vision stratégique de l’aménagement du territoire, une mobilisation des financements publics et privés, une refonte des politiques foncières, ainsi qu’un investissement massif dans les infrastructures durables et les services publics.

Des pays comme le Rwanda, le Maroc ou l’Afrique du Sud tentent d’avancer avec des plans directeurs urbains, des projets de villes nouvelles ou des initiatives de résilience urbaine. Mais le chantier reste immense.