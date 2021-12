Dans un entretien publié mardi, l’ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong, vante la coopération ‘exemplaire’ entre Beijing et Lomé.

‘L’année 2022 marquera le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays (…) nous continuerons à faire rayonner l’esprit de l’amitié et de la coopération sino-africaine et à approfondir notre coopération gagnant-gagnant. Nous adhérons toujours à l’idée du développement partagé et intensifions une coopération saine, stable et fructueuse à long terme entre nos pays, au plus grand bénéfice de nos peuples’, déclare le diplomate.