Faure Gnassingbé a raison

Il existe une stratégie des djihadistes d’empêcher la Minusma de protéger les civils et de soutenir l’action de l’Etat malien, écrit mercredi Jean-Paul Agboh, le directeur de la publication de Focus Infos.

Or, explique-t-il, l’échec de la Minusma serait annonciateur du renforcement des Fous de Dieu et de leur emprise inéluctable et préjudiciable sur le centre et le nord du Mali.

‘Faure Gnassingbé a donc raison de réitérer l’engagement de notre pays contre le terrorisme et d’affirmer qu’il ne saurait y avoir de fléchissement contre l’obscurantisme et la barbarie’, assure l’éditorialiste.

______

Focus Infos N°284, sur abonnement