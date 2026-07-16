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Faure Gnassingbé reçoit l'émissaire de Tshisekedi

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu ce mardi à Pya, dans la préfecture de la Kozah, le ministre de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), Floribert Anzuluni, porteur d'un message du président congolais Félix Tshisekedi.

La délégation congolaise mardi à Pya © DR

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu ce mardi à Pya, dans la préfecture de la Kozah, le ministre de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), Floribert Anzuluni, porteur d'un message du président congolais Félix Tshisekedi, indique le journal Waraa. 

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Lomé, ainsi que sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, une région toujours en proie à une crise persistante malgré les initiatives engagées pour rétablir la stabilité. Les deux responsables ont également évoqué les efforts de médiation en cours en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs.

Le Togo est le médiateur désigné par l'Union africaine dans cette crise, marquée depuis des années par les violences dans l'est congolais et l'implication supposée du Rwanda via le mouvement M23. 

Information additionnelle

Waraa N°569.pdf

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