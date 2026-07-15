Réservations de stands ouvertes

Les réservations de stands pour la 21ᵉ édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) sont ouvertes depuis le 13 juillet et se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2026, a annoncé le Centre togolais des expositions et foires (CETEF).

La 21ᵉ FIL se tiendra du 27 novembre au 13 décembre. L'édition ambitionne de confirmer la dynamique de 2025, qui avait réuni plus de 1 000 exposants et attiré près de 813 000 visiteurs.

Comme lors des précédentes éditions, la procédure de réservation passe exclusivement par la plateforme numérique e-FIL, indique Le Magnan Libéré.

Les exposants doivent d'abord y soumettre leur demande, avant de procéder au règlement des frais, soit directement en ligne ou sur l'un des comptes bancaires officiels du CETEF.

Cette procédure, en vigueur depuis 2025, vise à garantir la transparence des transactions et l'égalité de traitement entre exposants, tout en prévenant les risques de fraude ou d'intermédiation informelle dans l'attribution des stands.