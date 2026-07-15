Rubriques

Tendances:
Médias

Réservations de stands ouvertes

Les réservations de stands pour la 21ᵉ édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) sont ouvertes depuis le 13 juillet et se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2026, a annoncé le Centre togolais des expositions et foires (CETEF).

Un évènement professionnel et grand public © republicoftoàgo.com

Les réservations de stands pour la 21ᵉ édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) sont ouvertes depuis le 13 juillet et se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2026, a annoncé le Centre togolais des expositions et foires (CETEF).

La 21ᵉ FIL se tiendra du 27 novembre au 13 décembre. L'édition ambitionne de confirmer la dynamique de 2025, qui avait réuni plus de 1 000 exposants et attiré près de 813 000 visiteurs.

Comme lors des précédentes éditions, la procédure de réservation passe exclusivement par la plateforme numérique e-FIL, indique Le Magnan Libéré.

Les exposants doivent d'abord y soumettre leur demande, avant de procéder au règlement des frais, soit directement en ligne ou sur l'un des comptes bancaires officiels du CETEF.

Cette procédure, en vigueur depuis 2025, vise à garantir la transparence des transactions et l'égalité de traitement entre exposants, tout en prévenant les risques de fraude ou d'intermédiation informelle dans l'attribution des stands.

Information additionnelle

Le Magnan Libéré N°842.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une culture qui résiste au temps

Une culture qui résiste au temps

« L'héritage culturel du Togo célébré sous le regard de Faure Gnassingbé », titre Le Messager. Le journal fait référence aux Evala, les luttes traditionnelles qui se déroulent jusqu'à la fin de la semaine en pays kabyè.

Double certification

Double certification

L'opérateur télécom Yas Togo vient d'annoncer l'obtention des certifications ISO 14001 et ISO 45001, deux références mondiales qui distinguent les organisations les plus exigeantes en matière de management environnemental, de santé et de sécurité au travail, indique Le Médium. 

Lire et comprendre

Lire et comprendre

L'hôpital DOGTA-LAFIÈ a lancé son magazine institutionnel. Baptisé « Lafiè-Magazine », ce support a pour vocation de rendre l'information médicale plus lisible, plus utile et accessible à tous, indique La Nouvelle République dans son édition de lundi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.