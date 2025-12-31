Faure Gnassingbé trace la voie

Pour ceux qui ont raté les voeux à la Nation de Faure Gnassingbé, session de rattrapage mercredi dans les colonnes du Messager.

Le journal publie l’intervention du président du Conseil.

‘Un Togo qui protège et qui avance’, tel est le crédo de Faure Gnassingbé. Une thématique déjà développée lors de son discours de politique générale il y a quelques semaines.