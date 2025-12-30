Rubriques

La Fédération ouvre le chantier du sélectionneur

Une décision qui ne surprend pas grand monde dans le milieu sportif togolais. Depuis sa prise de fonction, Nibombé Daré n’a pas réussi à inverser la dynamique de l’équipe nationale. Les Éperviers du Togo ont échoué à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations, tout comme pour la Coupe du monde.

Absence de résultats © republicoftogo.com

Des résultats insuffisants qui ont fini par peser lourd, souligne Chronique de la Semaine paru ce jour.

Dans ces conditions, la Fédération a estimé qu’un changement s’imposait. Difficile, en effet, de maintenir un sélectionneur en place lorsque les objectifs majeurs ne sont pas atteints.

Reste désormais la question de la succession. La FTF se retrouve face à un choix stratégique: faire confiance à un entraîneur togolais, dans une logique de promotion des compétences locales, ou se tourner à nouveau vers un technicien étranger, comme ce fut le cas durant de nombreuses années. En interne, la réflexion est engagée, mais aucune piste officielle n’a encore été communiquée.

Une chose est sûre: le prochain sélectionneur sera attendu au tournant. La reconstruction des Éperviers ne peut plus se permettre de nouveaux faux départs.

