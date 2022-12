Fête du fonio chez les Akposso

Le fonio était à l’honneur il y a quelques jours dans les préfectures de Wawa, Amou et Akébou. L’événement a réuni les natifs et ressortissants du milieu, ainsi que les autorités venues pour assister à la fête de la moisson du fonio, dénommée Ovazu, indique Chronique de la Semaine paru jeudi.

Le fonio est prisé des consommateurs européens et américains car ce légume est riche en calcium et en magnésium et il offre de nombreuses vertus pour combattre le diabète et l’hypertension.