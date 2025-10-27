Rubriques

Tendances:
Médias

Feu vert pour les travaux sur la nationale N°5

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, annonce le réaménagement imminent de deux importantes voies situées sur la Nationale N°5, à savoir la rue Carrefour Y–Adigomé Massalassi et le tronçon Grand Contournement – Entreprise de l’Union – Adidogomé.

9,2 km de voirie modernisés à Lomé © republicoftogo.com

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, annonce le réaménagement imminent de deux importantes voies situées sur la Nationale N°5, à savoir la rue Carrefour Y–Adigomé Massalassi et le tronçon Grand Contournement – Entreprise de l’Union – Adidogomé.

Selon le quotidien, les études techniques ont été validées, ouvrant la voie au démarrage des travaux dans les prochains mois. L’objectif : améliorer la fluidité du trafic et moderniser les infrastructures routières dans cette zone à forte densité urbaine.

Les deux tronçons totalisent 9,2 kilomètres de réhabilitation, un chantier qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau routier national, amorcée par le gouvernement depuis près de deux décennies.

Pour Togo Matin, ces travaux participent non seulement à la décongestion de la capitale, mais aussi à l’amélioration du cadre de vie des riverains, en facilitant l'accès aux services et en soutenant le développement économique local.

Information additionnelle

Togo Matin N°1530.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un nouveau souffle pour la couverture santé des travailleurs indépendants

Un nouveau souffle pour la couverture santé des travailleurs indépendants

Le quotidien Togo Matin, dans son édition parue ce jour, revient sur le lancement de l’Assurance Maladie Universelle pour les Travailleurs Non-Salariés (AMU-TNS), une réforme pilotée par le ministère de la Santé, en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Quand les futurs pères ressentent la grossesse

Quand les futurs pères ressentent la grossesse

Dans son édition parue vendredi, le journal Chronique de la Semaine met en lumière un phénomène encore peu connu mais bien réel : le syndrome de couvade, qui touche certains futurs pères pendant la grossesse de leur conjointe.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.