Un nouveau souffle pour la couverture santé des travailleurs indépendants

Le quotidien Togo Matin, dans son édition parue ce jour, revient sur le lancement de l’Assurance Maladie Universelle pour les Travailleurs Non-Salariés (AMU-TNS), une réforme pilotée par le ministère de la Santé, en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Le journal souligne que cette initiative marque un tournant dans la politique de protection sociale au Togo, en étendant la couverture maladie à des millions de travailleurs du secteur informel, artisans, commerçants, agriculteurs, chauffeurs et autres professions indépendantes, souvent laissés en marge des régimes classiques.

Pour Togo Matin, ce dispositif vient combler un vide dans le système de santé et répond à une exigence d’équité sociale.

Le quotidien rappelle également que l’AMU-TNS repose sur un mécanisme de cotisations accessibles, permettant à chaque travailleur non-salarié de bénéficier de soins de santé de qualité dans les structures sanitaires publiques et agréées. Il est aussi question de simplifier les procédures d’adhésion via des plateformes digitales.

