Fournitures scolaires : l’État mise sur la disponibilité et la stabilité des prix

À quelques semaines de la rentrée, le ministère du Commerce a réuni importateurs et distributeurs de matériels scolaires afin de garantir que les fournitures soient disponibles en quantité suffisante et à des prix abordables, rapporte Le Magnan Libéré dans son édition de mercredi.

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur l’état des stocks, les prévisions de livraison et surtout la stabilité des prix, un sujet sensible pour les parents à l’approche de la rentrée.

Les autorités entendent ainsi prévenir toute pénurie ou spéculation pouvant pénaliser les familles.

