Dentiste : une profession qui se modernise

Le nouveau bureau du Conseil de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes du Togo (CONCDT) a été officiellement investi 12 août, indique Le Messager en vente mercredi.

La cérémonie marque le début d’un nouveau mandat pour l’instance représentative de la profession dentaire, chargée de veiller au respect des règles déontologiques, à la qualité des soins et à la défense des intérêts des praticiens.

Le journal souligne que cette investiture intervient dans un contexte où la profession cherche à se moderniser et à renforcer sa contribution à l’amélioration de la santé bucco-dentaire dans le pays.