Dentiste : une profession qui se modernise

Le nouveau bureau du Conseil de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes du Togo (CONCDT) a été officiellement investi 12 août, indique Le Messager en vente mercredi.

Davantage de compétences, équipements de pointe © republicoftogo.com

La cérémonie marque le début d’un nouveau mandat pour l’instance représentative de la profession dentaire, chargée de veiller au respect des règles déontologiques, à la qualité des soins et à la défense des intérêts des praticiens.

Le journal souligne que cette investiture intervient dans un contexte où la profession cherche à se moderniser et à renforcer sa contribution à l’amélioration de la santé bucco-dentaire dans le pays.

