Gérer son sommeil

L’on dit souvent que rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Mais qu'est-ce qu'un bon sommeil et quel est l'impact du sommeil sur le processus de vieillissement ? Une étude, dont des extraits sont publiés lundi dans Togo Matin, fait le lien entre les troubles du sommeil et les performances cognitives chez les adultes et les personnes âgées.

Les résultats suggèrent qu'un manque ou un excès de sommeil nuit aux fonctions cognitives telles que la mémoire, la fluidité verbale, les fonctions exécutives et la cognition globale.