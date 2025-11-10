Rubriques

Grâce à la Chine, on y voit plus clair

Togo Matin, dans sa parution de lundi, rapporte un nouvel appui de la Chine au processus de transition énergétique au Togo.

Beijing pousse pour les énergies vertes © republicoftogo.com

3 900 kits domestiques solaires ont été remis aux autorités pour accélérer l’électrification des zones rurales, encore largement hors réseau.

Ce geste s’inscrit dans le cadre du projet Africa Solar Belt (Ceinture solaire Afrique), une initiative sino-africaine qui vise à promouvoir les énergies vertes sur le continent et à soutenir les efforts nationaux de lutte contre le changement climatique.

Selon le journal, ce don renforce l'engagement de la Chine à accompagner les pays africains, dont le Togo, dans la mise en œuvre de solutions durables pour améliorer l'accès à l’électricité, en particulier dans les milieux reculés.

