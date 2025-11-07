Rubriques

Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole

Selon les informations publiées vendredi par le quotidien Togo Matin, le ministère de la Santé s'apprête à lancer, à compter du 24 novembre, une campagne nationale de vaccination contre deux maladies infantiles majeures : la rougeole et la rubéole.

Le Togo vaccine massivement ses enfants à partir du 24 novembre

Cette opération de santé publique, qui s'étendra sur sept jours, mobilisera des équipes médicales dans toutes les régions du pays, afin d'atteindre un maximum d’enfants et de prévenir de nouvelles flambées épidémiques.

Mais cette campagne ne s'arrête pas à la seule vaccination. Comme le précise Togo Matin, elle sera couplée à l’administration de vitamine A — essentielle à la croissance et au renforcement de l’immunité — et à un traitement antiparasitaire à base d’albendazole, destiné à éliminer les vers intestinaux chez les jeunes enfants.

