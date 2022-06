Happy birthday

Le président Faure Gnassingbé a fêté son anniversaire lundi, indique Le Médium.

'Cette année, les garants des us et coutumes, pour être en communion avec Dieu et les mânes de leurs ancêtres, ont procédé à une libation au sanctuaire de Pya Hodo, en présence de la cheffe canton, du collège des chefs des huit villages du canton avec à leurs côtés, le cercle des prêtres traditionnels du milieu’, écrit le journal.