Implantation au Mali

New World TV, l’opérateur togolais qui propose un bouquet de chaînes africaines et internationales, s’implante au Mali, indique Togo Réveil paru vendredi.

New World est en concurrence frontale avec Canal+ et offre des tarifs inférieurs pour le décodeur et l’abonnement afin de séduire de nouveaux téléspectateurs. Le bouquet mise aussi sur la retransmission des grandes compétitions de football.