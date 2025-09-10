Rubriques

Tendances:
Médias

Infrastructures, réformes et partenariats : le Togo change de visage

Depuis vingt ans, le Togo connaît une mutation profonde sous la gouvernance de Faure Gnassingbé, écrit le journal Le Libéral dans son édition de mercredi.

Deux décennies de gouvernance et de mutations © republicoftogo.com

Depuis vingt ans, le Togo connaît une mutation profonde sous la gouvernance de Faure Gnassingbé, écrit le journal Le Libéral dans son édition de mercredi.

Le pays s’est doté au fil des années de réalisations infrastructurelles majeures : modernisation du Port autonome de Lomé, extension des réseaux routiers et énergétiques, ainsi que la construction de zones industrielles. Ces investissements ont contribué à renforcer le positionnement du Togo comme carrefour logistique en Afrique de l’Ouest.

Au-delà des infrastructures, le gouvernement a mis en œuvre des programmes ambitieux visant à améliorer l’éducation, la santé, l’accès à l’énergie et l’autosuffisance alimentaire.

Les partenariats stratégiques internationaux, qu’ils soient financiers, économiques ou diplomatiques, ont également permis au Togo de consolider sa place dans l’espace régional.

À travers ces efforts conjugués, le Togo est progressivement perçu comme un hub économique et logistique majeur dans la sous-région. Un positionnement qui, selon Le Libéral, illustre la vision de modernisation portée depuis deux décennies par le chef de l’État.

Information additionnelle

Le Libéral N°745.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les maires seront élus le 19 septembre

Les maires seront élus le 19 septembre

Selon le journal Le Médium paru ce jour, les nouveaux maires des 117 communes du Togo seront élus le 19 septembre. À la même date, les conseils municipaux seront également mis en place.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.