Les maires seront élus le 19 septembre

Selon le journal Le Médium paru ce jour, les nouveaux maires des 117 communes du Togo seront élus le 19 septembre. À la même date, les conseils municipaux seront également mis en place.

Initialement prévu plus tôt, le processus a connu un certain retard, ce qui explique le décalage du calendrier. Les élections locales, qui constituent une étape clé dans la décentralisation et la gouvernance locale, s’étaient déroulées le 17 juillet dernier.

L’élection des maires et des conseils municipaux marque l’aboutissement de ce scrutin et ouvrira une nouvelle phase dans la gestion des collectivités locales. Les élus auront pour mission de piloter le développement communal et de répondre aux attentes des populations en matière de services de proximité.