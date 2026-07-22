Innovation numérique

Le Togo Tech Expo se tiendra les 29 et 30 juillet à Lomé, avec l'ambition de réunir les principaux acteurs de l'innovation et des technologies du pays, explique La Nouvelle République.

Chercheurs, entrepreneurs, étudiants, entreprises, institutions publiques et partenaires techniques se retrouveront pour échanger autour des grandes évolutions du numérique et de leurs applications dans différents secteurs.

L'événement se veut une plateforme de rencontres, de partage d'expériences et de mise en réseau, afin de favoriser l'émergence de projets innovants et de renforcer l'écosystème technologique togolais.