Rubriques

Tendances:
Médias

Trajectoire de désinflation confirmée

En juin, l'Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) affiche une hausse de 0,1 % sur un mois. L'inflation reste maîtrisée, dans la continuité d'une trajectoire globalement modérée observée depuis le début de l’année, rappelle Le Médium. 

Faible hausse des prix © republicoftogo.com

En juin, l'Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) affiche une hausse de 0,1 % sur un mois. L'inflation reste maîtrisée, dans la continuité d'une trajectoire globalement modérée observée depuis le début de l’année, rappelle Le Médium. 

Cette évolution mensuelle s'inscrit dans un contexte de désinflation entamé en 2025, après un pic à 2,9 % enregistré en janvier de cette année-là. 

Les données publiées mois après mois par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) montrent depuis un ralentissement continu des prix, le Togo se maintenant dans les critères de convergence fixés par l'UEMOA.

Information additionnelle

Le Médium N°712.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Soif de sport

Soif de sport

À l'occasion du dernier week-end des Evala, BB Lomé a déployé un programme dense mêlant animations culturelles, concerts, promotions commerciales et retransmission de la Coupe du monde. Pour la première brasserie du pays, filiale du Groupe Castel, ce grand rendez-vous reste une occasion incontournable de se rapprocher des consommateurs, explique L’Economiste.

Titres publics : rendez-vous le 24 juillet

Titres publics : rendez-vous le 24 juillet

Le Togo poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources sur le marché financier régional, avec une nouvelle émission d'Obligations assimilables du Trésor (OAT) prévue le 24 juillet, indique Togo matin. 

Interdit mais increvable : le sachet plastique fait de la résistance

Interdit mais increvable : le sachet plastique fait de la résistance

Plus de dix ans après l'entrée en vigueur de l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables au Togo, ces emballages continuent de faire partie du quotidien. Dans les marchés, les boutiques, ils restent largement utilisés malgré les contrôles des autorités, constate L'Union.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.