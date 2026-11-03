JOJ : le Togo en lice à Dakar

Jusqu’au 13 novembre, le Sénégal accueille les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), une première sur le continent africain. Des milliers de jeunes athlètes venus du monde entier sont réunis à Dakar autour des valeurs de l’olympisme, rapporte Le Médium paru mardi.

Compétitions sportives, rencontres culturelles et célébration de la jeunesse : Dakar 2026 se veut une grande fête du sport, mais aussi une vitrine pour l’Afrique et ses capacités à organiser un événement olympique d’envergure.

Réservés aux athlètes de 15 à 18 ans, les JOJ constituent souvent un tremplin vers les grandes compétitions internationales. Plusieurs champions olympiques et mondiaux y ont fait leurs premiers pas.

Le Togo est présent avec une délégation de jeunes sportifs, qui défendront les couleurs nationales dans plusieurs disciplines.