Il suffit de faire un tour au marché pour s'en rendre compte : maïs, igname et légumes s'y trouvent en abondance.

« Pour une fois, la ménagère ne repart pas avec le cœur serré », écrit La Nouvelle République.

Il faut cependant le rappeler : les marchés n'ont jamais connu ni pénurie ni rationnement. Les produits ont toujours été disponibles en grande quantité.