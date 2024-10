L'Institut National d'Assurance Maladie (INAM) a un nouveau directeur général. Justin Pilante a pris ses fonctions il y a quelques jours, rapporte Le Libéral paru ce jour.

C’est un expert qui a passé 17 ans la la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

L’INAM a pour mission d'assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et maladies non professionnels et à la maternité des agents publics et de leurs ayants droit.