Klassou veut renforcer le dialogue au sein de l’administration parlementaire

Fraîchement élu à la présidence de l’Assemblée nationale, Komi Selom Klassou a tenu vendredi une rencontre avec le personnel administratif de l’institution, rapporte Nouvelle Opinion paru ce jour.

Objectif : établir un premier contact et échanger sur le fonctionnement interne de l’administration parlementaire.

L’entretien a permis d’aborder les questions organisationnelles et managériales, ainsi que les attentes du nouveau président vis-à-vis de ses collaborateurs.

L’ancien Premier ministre a insisté sur la nécessité d’un travail collectif, rigoureux et transparent, gage d’une institution parlementaire efficace au service de la démocratie.