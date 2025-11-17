Rubriques

Klassou veut renforcer le dialogue au sein de l’administration parlementaire

Fraîchement élu à la présidence de l’Assemblée nationale, Komi Selom Klassou a tenu vendredi une rencontre avec le personnel administratif de l’institution, rapporte Nouvelle Opinion paru ce jour.

Komi Selom Klassou © republicoftogo.com

Objectif : établir un premier contact et échanger sur le fonctionnement interne de l’administration parlementaire.

L’entretien a permis d’aborder les questions organisationnelles et managériales, ainsi que les attentes du nouveau président vis-à-vis de ses collaborateurs.
L’ancien Premier ministre a insisté sur la nécessité d’un travail collectif, rigoureux et transparent, gage d’une institution parlementaire efficace au service de la démocratie.

