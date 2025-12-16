Prix à la consommation : légère augmentation en novembre

Le niveau général des prix a enregistré une augmentation modérée de 0,5 % en novembre 2025, par rapport au mois d’octobre, selon Le Médium dans son édition parue mardi.

D’après l’hebdomadaire, cette évolution mensuelle traduit une légère pression inflationniste, sans pour autant signaler une flambée généralisée des prix. La hausse reste contenue et s’inscrit dans une dynamique relativement maîtrisée, après plusieurs mois marqués par des variations plus contrastées.

Le Médium souligne que cette progression de 0,5 % reflète principalement les ajustements observés sur certains postes de consommation, dans un contexte économique où la vigilance reste de mise. Toutefois, l’augmentation demeure modérée et ne remet pas en cause, à ce stade, l’équilibre global des prix sur le marché.

Cette évolution est suivie de près par les ménages et les acteurs économiques, pour qui la stabilité des prix demeure un indicateur clé du pouvoir d’achat et de la confiance économique.