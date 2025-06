L’Afrique, leader mondial du mobile money

L’Afrique s’affirme comme le leader mondial du mobile money, selon les dernières données de la GSMA, l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile. En 2024, le continent comptait 1,1 milliard de comptes enregistrés, soit 53 % de tous les comptes de mobile money dans le monde, rapporte La Nouvelle Tribune.

Parmi ces comptes, 286 millions étaient actifs, générant 81 milliards de transactions, pour une valeur totale de 1 100 milliards de dollars.

Ce dynamisme s’explique par l’accès limité aux services bancaires traditionnels, la forte pénétration du mobile, et la capacité du mobile money à faciliter les paiements, l’épargne et les transferts d’argent même dans les zones les plus reculées.

L’Afrique confirme ainsi son rôle de pionnière dans l’innovation financière adaptée aux réalités locales.