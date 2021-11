L'agenda des groupes terroristes

Les observateurs des activités djihadistes au Sahel n’ont pas été surpris par la récente tentative d’incursion sur le territoire togolais, indique vendredi dans Imagine Demain Seidik Abba, journaliste et spécialiste des questions de terrorisme.

Les groupes terroristes au Sahel ont un agenda très précis. Celui de porter le Djihad, au-delà du Sahel et de l’amener jusqu’aux pays du Golfe de Guinée. Et dans ce contexte, il est évident que le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Bénin sont des cibles privilégiés, explique-t-il.