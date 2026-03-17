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L'albinisme sort de l'ombre grâce à une cartographie sans précédent

Une étude cartographique sans précédent sur la situation des personnes atteintes d'albinisme au Togo vient d'être réalisée par le Centre Africain de Recherche en Épidémiologie et en Santé Publique, avec l'appui financier de la Fondation Pierre Fabre, rapporte L'Union dans son édition de mardi.

L'albinisme est une maladie génétique héréditaire © republicoftogo.com

Une étude cartographique sans précédent sur la situation des personnes atteintes d'albinisme au Togo vient d'être réalisée par le Centre Africain de Recherche en Épidémiologie et en Santé Publique, avec l'appui financier de la Fondation Pierre Fabre, rapporte L'Union dans son édition de mardi.

Pour la première fois, le Togo dispose de données précises sur la prévalence et la répartition géographique de l'albinisme sur son territoire - une avancée majeure pour orienter les politiques de santé publique en faveur de cette population vulnérable.

L'albinisme est une maladie génétique héréditaire caractérisée par une absence totale ou partielle de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. 

Les personnes albinos présentent une peau très claire, des cheveux blancs et des yeux sensibles à la lumière. 

En Afrique subsaharienne, cette condition expose ses porteurs à de graves risques de cancers cutanés liés à l'exposition solaire, ainsi qu'à des discriminations sociales et culturelles persistantes, voire, dans certains pays, à des violences graves liées à des croyances superstitieuses.

Cette cartographie constitue un outil précieux pour mieux comprendre et accompagner les besoins spécifiques des personnes albinos au Togo.

Information additionnelle

L'Union N°1941.pdf

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