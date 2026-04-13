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La Pils se met sur son 31 pour fêter le 27 avril

À l'approche du 66e anniversaire de l'indépendance du Togo, la Brasserie BB entre dans la fête avec une pleine page de publicité parue lundi dans Eco & Finances pour célébrer sa fidèle Pils, la bière qui coule dans les veines du Togo depuis 1964.

60 ans de bière togolaise pour 66 ans d'indépendance © republicoftogo.com

À l'approche du 66e anniversaire de l'indépendance du Togo, la Brasserie BB entre dans la fête avec une pleine page de publicité parue lundi dans Eco & Finances pour célébrer sa fidèle Pils, la bière qui coule dans les veines du Togo depuis 1964.

Pour l'occasion, les bouteilles revêtiront une étiquette spéciale aux couleurs de la fête nationale. Une façon élégante et rafraîchissante de dire : « Joyeux anniversaire, Togo ! »

Les chiffres donnent le vertige : le Togo est indépendant depuis 1960, la Pils coule depuis 1964. Soit 60 ans de bière togolaise, presque autant d'années de souveraineté nationale ! On pourrait presque dire que la Pils a grandi avec le pays, verre après verre, génération après génération.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1353.pdf

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