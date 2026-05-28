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L'Espagne à l'honneur

Le cinéma européen s'invite au Togo. Du 2 au 13 juin, le Festival du film européen posera ses projecteurs à Lomé pour une édition placée sous le signe de la diversité culturelle et du dialogue entre les peuples. L'Espagne est l'invitée d'honneur de cette édition, une occasion rare de découvrir le meilleur du cinéma ibérique sur grand écran.

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Le cinéma européen s'invite au Togo. Du 2 au 13 juin, le Festival du film européen posera ses projecteurs à Lomé pour une édition placée sous le signe de la diversité culturelle et du dialogue entre les peuples. L'Espagne est l'invitée d'honneur de cette édition, une occasion rare de découvrir le meilleur du cinéma ibérique sur grand écran.

Le festival est organisé en partenariat avec l'Union européenne, l'Institut français du Togo et le Goethe-Institut allemand, trois institutions qui font du cinéma un vecteur de rapprochement culturel entre l'Europe et l'Afrique.

Une programmation qui reflétera naturellement la richesse et la diversité du 7e art européen, des productions espagnoles aux films allemands et français.

Information additionnelle

Le Libéral N°781.pdf

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