L’Europe et l’Afrique ne peuvent accepter un monde où ‘la force fait le droit’

Togo Matin, comme de nombreux journaux et sites africains, publie vendredi une tribune de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui entame une visite sur le continent.

‘Dans tous ces domaines, nous proposons que l’Europe devienne le partenaire de choix de l’Afrique. Les investissements européens en Afrique sont plus de cinq fois supérieurs à ceux de la Chine. Un quart du commerce africain se fait avec l’UE contre 15 % seulement avec la Chine et 2 % avec la Russie et 90 % des exportations africaines entrent dans l’UE en franchise de droits. L’UE travaille avec ses partenaires africains à la construction des premières usines de vaccins du continent et nous avons approuvé, lors du sommet UA-UE, un programme d’investissement de 150 milliards d’euros dans le cadre de la “Global Gateway”. Avec la Facilité européenne de soutien à la paix et nos missions de formation, nous contribuons à renforcer la paix et la sécurité’, écrit M. Borrell.

Toutefois, l’avenir du monde est assombri par les conséquences dévastatrices de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur la sécurité alimentaire, les prix de l’énergie et les questions de sécurité. Cette guerre touche tous les continents, mais l’Afrique est l’une de ses principales victimes collatérales. Nous savons que certains pays du continent envisagent cette guerre sous un angle différent du nôtre, mais nous pouvons, je pense, nous accorder sur quatre points fondamentaux, ajoute le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.