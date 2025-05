L’OCDE tire la sonnette d’alarme sur le marché mondial de la contrefaçon

Le commerce de produits contrefaits continue de représenter une menace majeure pour les économies mondiales, la santé des consommateurs et la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

C’est ce que révèle un rapport conjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), relayé vendredi par le journal Eco & Finances.

Selon les estimations basées sur les données les plus récentes, la valeur des biens de contrefaçon a atteint 467 milliards de dollars américains en 2021, soit plus de 2 % du commerce mondial. Ces chiffres alarmants illustrent une problématique persistante, en dépit des efforts internationaux pour endiguer le phénomène.

Le rapport souligne que les produits contrefaits touchent presque tous les secteurs : vêtements, médicaments, pièces détachées automobiles, produits électroniques ou encore cosmétiques. Cette pratique illégale expose les consommateurs à des risques sanitaires et de sécurité accrus, en plus d’affaiblir les entreprises légitimes et d’encourager l’économie souterraine.

Les auteurs du rapport appellent à une coopération internationale renforcée pour améliorer la traçabilité des produits, durcir les contrôles douaniers et sensibiliser le grand public aux dangers de la contrefaçon.

Le Togo n'est évidemment pas épargné par le phénomène.