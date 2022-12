La baguette en patrimoine

Le comité intergouvernemental de l'Unesco a décidé à l'unanimité d'inscrire les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Tous les jours, douze millions de français poussent la porte d'une boulangerie et plus de six milliards de baguettes sortent des fournils chaque année, rappelle L’Union en kiosque vendredi.

Au Togo, la baguette est également très appréciée.