La démocratie sous pression face aux campagnes de désinformation

La désinformation s’impose comme l’un des périls majeurs pour la démocratie numérique africaine, avertit un expert dans les colonnes du bimensuel Imagine Demain, paru ce vendredi.

Loin d’être un phénomène anodin, elle constitue un outil stratégique de déstabilisation à l’échelle du continent, et le Togo n’échappe pas à cette menace insidieuse.

Selon l’analyse publiée, la désinformation ne relève plus seulement d’initiatives individuelles, souvent motivées par l’idéologie ou le gain.

Elle est désormais orchestrée par des États, qui mobilisent des ressources humaines, techniques et financières pour manipuler l’opinion publique, semer le doute et affaiblir les institutions.

"Ce ne sont plus seulement des blogueurs ou des influenceurs mal informés. Ce sont des campagnes structurées, souvent transnationales, qui visent à altérer la perception du réel", explique l’expert cité dans Imagine Demain.

Dans un contexte politique parfois tendu, le Togo fait face à des vagues de désinformation qui circulent aussi bien sur les réseaux sociaux que via des canaux plus discrets. Montages vidéos, faux documents officiels, rumeurs virales : les moyens employés sont variés mais les objectifs convergent — affaiblir la cohésion sociale, discréditer les institutions, et manipuler les citoyens.

Plus globalement, c’est l’ensemble des démocraties africaines qui sont exposées. À l’heure où de nombreux pays africains renforcent leur transition numérique et leur gouvernance électronique, la prolifération des fausses informations constitue un frein à la participation citoyenne éclairée et menace la confiance dans les processus électoraux et les autorités publiques.

Quels moyens de riposte ?

Face à cette menace, les spécialistes recommandent un renforcement des mécanismes de vérification de l’information, la formation des journalistes et l’éducation des citoyens à l’esprit critique numérique. Ils appellent également à la coopération régionale et internationale, car les campagnes de désinformation sont souvent transfrontalières.

Enfin, les plateformes numériques sont appelées à jouer un rôle plus actif, en signalant et en limitant la portée des contenus manifestement trompeurs.