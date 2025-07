Castanou débarque, miracles en approche

Préparez vos prières, repassez vos bibles et révisez vos « Amen » bien aiguisés : l’apôtre Yves Castanou débarque à Lomé, et pas pour une simple escale.

Du 5 au 6 août, c’est l’Esplanade de Togo 2000 qui se transforme en tour de contrôle céleste, avec pour pilote ce serviteur de Dieu haut débit, connu pour sa foi aussi puissante qu’un miracle en heure de pointe.

Il ne vient pas pour faire du tourisme ni pour tester les mangues d’Assoli. Non. Il vient pour réveiller les âmes, décoincer les destinées et décoiffer quelques démons au passage. On nous souffle dans l’oreillette qu’il pourrait même déclencher un réveil spirituel si fort que les moustiques en resteront pétrifiés.

Pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien (ICC) au Congo, co-fondateur, enseignant, évangéliste, leader spirituel, apôtre depuis 2017, fils de Dieu depuis toujours… bref, si vous ne l’avez pas encore croisé sur YouTube, vous avez sans doute déjà reçu l’un de ses messages WhatsApp sans le savoir.

Pour plus de détails, lire La Nouvelle Tribune paru jeudi.