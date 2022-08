La PIA est dans les normes

La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) a reçu sa certification ISO, indique mercredi Le Messager.

L'ISO a élaboré plus de 24.466 normes internationales.

L’Organisation internationale de normalisation

créée en 1947 a pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux appelées.

Elles sont utiles aux organisations industrielles et économiques de tout type, aux gouvernements, aux instances de réglementation, aux professionnels de l’évaluation de la conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et de services, dans les secteurs tant public que privé.

La PIA est développée par le Groupe Arise IIP. Elle comprend un port sec, des entrepôts et accueillera, à terme, des usines de transformation et de textile.