La stratégie Bboxx appliquée aux smartphones

La société Bboxx EDF-Togo a lancé le 27 juin son programme dénommé ‘Smartphone pour le Togo’, indique L’Economiste.

L’idée est de proposer des téléphones de dernière génération vendus à crédit sur 12 mois et plus et des forfaits prépayés pour les communications et les data.

L’idée est évidemment d’offrir un accès aux plus démunis.

Bboxx développe au Togo une stratégie hors-réseau avec la fourniture de mini systèmes solaires dans les zones rurales et énergie fournie sur la base de formules prépayées.