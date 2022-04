La transition attendra encore un peu

Le 25 avril, l'ultimatum fixé par la Cédéao au Burkina Faso et à la Guinée pour fixer des chronogrammes de transition a expiré. Mais Ouagadougou et Conakry demandent un peu plus de temps pour, officiellement, poursuivre leurs consultations.

La Cédéao ne va pas prendre de sanctions pour le moment, indique Waraa paru jeudi. Elle a annoncé sa décision d'envoyer une mission dans ces deux pays.