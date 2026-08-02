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La TVT face aux défis de son époque

Le 31 juillet a marqué le 53e anniversaire de la télévision publique togolaise, la TVT. La chaîne avait été lancée à l’initiative du président Gnassingbé Eyadema (décédé en 2005).

Florence Yawa Kouigan © DR

Le 31 juillet a marqué le 53e anniversaire de la télévision publique togolaise, la TVT. La chaîne avait été lancée à l’initiative du président Gnassingbé Eyadema (décédé en 2005).

A cette occasion, Florence Yawa Kouigan, la ministre de la Communication, a rappelé le chemin parcouru.

Au fil des ans, la TVT est devenue un acteur central de l'information, de la culture et de la cohésion nationale. 

« Elle a porté dans les foyers les moments de joie comme les périodes d'épreuve, valorisé notre patrimoine culturel, donné la parole aux acteurs du développement », a-t-elle indiqué remerciant les centaines dde journalistes, techniciens et réalisateurs qui ont façonné l'institution.

Dans un paysage médiatique bouleversé par les mutations technologiques, le rôle d'un média de service public est jugé plus déterminant que jamais. 

« Il lui revient de demeurer un repère de crédibilité, de professionnalisme et de responsabilité, au service d'une information vérifiée, équilibrée et accessible à tous », a déclaré Mme Kouigan.

La ministre a rappelé la dynamique impulsée par le président du Conseil Faure Gnassingbé pour moderniser la télé et passer au tout numérique.

L’ambition de la TVT est de continuer à grandir et à rayonner.

Malgré la concurrence des nouveaux médias et des chaînes privées, la TVT reste un repère pour la plupart des Togolais.

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