Le Togo boucle le remboursement de son premier Sukuk souverain

Le 17 août prochain marquera une étape importante dans l'histoire financière du Togo. À cette date, l'État procédera au remboursement de la dernière échéance de son premier Sukuk souverain, le « Sukuk État du Togo 6,50 % 2016-2026 », pour un montant total de 10,957 milliards de Fcfa, indique Togo Matin.

Selon la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), où le titre est coté, il s'agit bien du dernier remboursement de capital prévu pour cet emprunt. Le titre sera d'ailleurs suspendu de la cotation à partir du vendredi 14 août 2026.

Cet emprunt islamique avait été lancé du 20 juillet au 10 août 2016 sur le marché financier de l'UEMOA, pour un montant total de 150 milliards, destinés à financer des projets de développement économique et social.

Souvent qualifié d'« obligation islamique », le Sukuk est un instrument de financement conforme aux principes de la finance islamique, ou charia. Contrairement à une obligation classique, qui repose sur le versement d'intérêts (proscrits par la charia), le Sukuk fonctionne sur un principe différent : il confère à l'investisseur une part de propriété dans un actif tangible, ainsi que les flux de revenus et les risques qui y sont associés.

Concrètement, l'émetteur, ici l'État togolais, cède un droit d'usage sur un bien ou un projet d'infrastructure aux investisseurs, qui perçoivent en retour des profits réguliers, générés par cet actif, plutôt que des intérêts au sens classique.

C'est cette structure, généralement adossée à un mécanisme de type Ijara (location), qui permet au Sukuk de respecter les règles de la finance islamique tout en offrant aux investisseurs un rendement prévisible.