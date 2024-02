Le Grand Maître du Grand Orient de France (GODF), Guillaume Trichard, était à Lomé récemment, indique Togo Matin paru ce jour.

Il a participé aux Rencontres humanistes et fraternelles d’Afrique francophone et de Madagascar (Rehfram) au Togo.

Le Grand Orient de France est une obédience maçonnique mixte, laïque et progressiste, qui compte parmi les principales organisations de la franc-maçonnerie en France.

Fondé en 1773 à Paris, le GODF a joué un rôle majeur dans l'histoire politique et sociale du pays.

Cette obédience prône les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, ainsi que la laïcité et le respect des droits de l'homme.

Elle accueille des hommes et des femmes de toutes origines, croyances et opinions politiques, les invitant à travailler ensemble à leur perfectionnement moral et intellectuel.