Le foot pour tous

Vision d’Afrique donne la parole mardi à Me Louis Biyao, avocat français d’origine togolaise. Il est le conseil de l’opérateur de télévision New World TV qui a acquis les droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde au Qatar pour un certain nombre de pays africains.

Il donne des détails sur ce deal et explique comment se dérouleront les diffusions.

New World TV, basé à Lomé, commerciale un bouquet de chaînes locales et internationales.