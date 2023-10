‘Le Togo est un pays exportateur de paix’

Le dialogue politique annuel entre l'Union européenne et le Togo aura lieu lundi prochain.

A cette occasion, L’Union publie vendredi un entretien avec l’ambassadeur européen à Lomé, Joaquim Tasso Vilallonga.

‘On va d’abord parler de la situation régionale évidemment. Ces dernières années, on a connu des altérations d’ordre constitutionnel dans la région et donc on va parler de ces sujets (…) On va profiter de cette occasion pour saluer les nombreuses initiatives duTogo qui a facilité le dialogue et les initiatives de médiation dans plusieurs conflits. Ce que j’aime dire, c’est que le Togo est un exportateur de paix’, déclare le diplomate.