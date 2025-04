Le Togo lance avec l’OCDE un rapport clé sur sa transformation économique

Le gouvernement a lancé le rapport de l’Examen des politiques de transformation économique (EPTE), en collaboration avec le Centre de développement de l’OCDE, indique Chronique de la Semaine paru jeudi.

Le rapport dresse un diagnostic complet des performances économiques du Togo, identifie les défis majeurs à relever, et souligne les réformes engagées dans des domaines clés tels que l’agro-industrie, les infrastructures, le capital humain et l’innovation. Il plaide également pour une diversification accrue de l’économie et une amélioration de la production nationale.