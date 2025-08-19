Le Togo tourne le dos aux appels à la paralysie

Malgré les appels lancés par certains opposants à travers l’initiative dite « Opération Togo Mort », la journée du samedi 16 août s’est déroulée sans perturbation notable sur l’ensemble du territoire. Les populations ont poursuivi librement leurs activités, démentant ainsi les sombres prédictions agitées par les promoteurs de cette mobilisation.

Selon Le Médium, les Togolais ont été nombreux à sortir, faire leurs courses, travailler, voyager ou vaquer à leurs occupations de week-end, ignorant les appels au boycott lancés depuis l’intérieur comme de l’extérieur du pays.

Portée par des voix critiques du régime, l’opération visait à marquer symboliquement un rejet du pouvoir en place par une paralysie du pays. Mais sur le terrain, rien ne semble avoir validé cette ambition. Les marchés étaient ouverts, les transports en circulation, les commerces en activité.

Une fois de plus, cette tentative de démonstration de force s’est heurtée à l’indifférence de la majorité silencieuse, plus préoccupée par les réalités économiques quotidiennes que par les mots d’ordre politiques, souvent perçus comme déconnectés du vécu des citoyens.

Ce nouvel échec illustre la perte d’impact de certains acteurs politiques, notamment ceux opérant depuis la diaspora, dont les appels peinent à mobiliser sur le terrain.

Si la liberté d’expression reste un droit fondamental, l’efficacité d’un mot d’ordre se mesure à sa résonance réelle dans la population, ce qui manifestement n’a pas été le cas.

Les Togolais semblent faire le choix du pragmatisme : avancer, travailler, chercher des solutions concrètes, plutôt que répondre à des initiatives jugées parfois contre-productives.