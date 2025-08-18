Ecobank : Nedbank se retire, Alain Nkontchou rachète 21 % du capital

Le 15 août, un tournant majeur s’est opéré dans l’actionnariat d’Ecobank. Après dix-sept ans de présence au capital, la banque sud-africaine Nedbank, quatrième établissement du pays avec un bilan de 65 milliards de dollars, a annoncé la vente de sa participation de 21,22 %.

Ces parts ont été acquises par le financier camerounais Alain Nkontchou, actuel président du conseil d’administration d’Ecobank, via son véhicule d’investissement privé Bosquet Investments, pour un montant de 100 millions de dollars.

Selon le quotidien L’Economiste, qui a publié l’information lundi, cette transaction marque « une nouvelle étape » pour la banque panafricaine dont le siège est basé à Lomé.