Le Togo tourne une page historique avec son nouveau système politique

Le journal Togo Réveil, dans son édition de ce lundi, revient sur les événements marquants du week-end qui ont officiellement fait entrer le Togo dans une nouvelle ère institutionnelle : celle de la Cinquième République.

Samedi, deux moments forts ont marqué cette transition : la désignation de Faure Gnassingbé comme Président du Conseil par l’Assemblée nationale, suivie dans l’après-midi par l’élection de Jean-Lucien Savi de Tové à la fonction de président de la République par le Congrès.

Ce basculement du Togo vers un régime parlementaire constitue une véritable révolution politique. Désormais, le président de la République occupe un rôle essentiellement honorifique et symbolique, garant de l’unité nationale. Le pouvoir exécutif est pleinement entre les mains du Président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui devient de fait le chef de l’exécutif et le centre décisionnel du pays.

La prestation de serment de ces deux nouvelles figures institutionnelles s’est déroulée dans le respect des dispositions de la Constitution promulguée en mai 2024. Elle consacre le Parlement comme acteur central de la vie politique, responsable de la désignation des dirigeants et du contrôle de l’action gouvernementale.

Togo Réveil souligne la portée historique de ce tournant : Faure Gnassingbé, président depuis 2005, continue d’exercer le pouvoir, mais sous une nouvelle configuration légale dans un système parlementaire.

De son côté, Jean-Lucien Savi de Tové, figure expérimentée de la scène politique, incarne désormais la présidence de la République dans ses nouvelles attributions.

Avec cette réforme, le Togo expérimente une nouvelle dynamique politique où le pouvoir est plus concentré au sein du Parlement, tout en promettant plus de transparence, de reddition des comptes et de stabilité institutionnelle.

Le pays entre dans un chapitre inédit de son histoire politique. Reste à voir comment cette nouvelle architecture sera mise en œuvre dans la pratique.